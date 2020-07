Gaffe di Loredana Bertè su Ennio Morricone: i social la massacrano e lei elimina il post (Di martedì 7 luglio 2020) Ennio Morricone, la Gaffe di Loredana Bertè Il web non perdona. E Loredana Bertè lo sa bene. La cantante ha commesso una Gaffe social il giorno della morte del grande compositore Ennio Morricone. Come tanti altri, la cantante ha pubblicato un post Twitter della celebre colonna sonora de Il Padrino. Peccato che il brano non sia di Ennio Morricone, ma di Nino Rota. Gli utenti social hanno fatto notare a Loredana Bertè l’errore e la cantante ha deciso di cancellare il post, ma altri hanno fatto in tempo a fare uno screenshot del post. Loredana Bertè ha cercato di recuperare su Instagram pubblicando il post giusto: Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone. Leggi anche: 1. C’era una volta Ennio Morricone. E ancora c’è (di Flavio Pagano)/ 2. Quella di Morricone non era solo musica: era la trama stessa dei suoi film e delle nostre ... Leggi su tpi

