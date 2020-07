DAYDREAMER, anticipazioni puntata di mercoledì 8 luglio 2020 (Di martedì 7 luglio 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di mercoledì 8 luglio 2020:Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di mercoledì 8 luglio 2020Aylin sembra mettere da parte il suo orgoglio e si presenta in casa Divit al fine di parlare con Emre e dichiarargli il suo amore; la ragazza trova però Can. Nonostante ciò; Aylin decide di essere completamente sincera con lui e gli confida di essere ancora innamorata di Emre. Quest’ultimo viene dunque spronato da Can a concedere una possibilità alla sua ex, se è davvero lei la donna che ama. I preparativi della campagna pubblicitaria di Galina sembrano procedere per il verso giusto, ma Deren ha una crisi di nervi quando scopre che deve lavorare con l’arcigna direttrice della sopracitata azienda. Tuttavia, l’anziana sembra trovarsi abbastanza a suo agio con Sanem, ritornata ... Leggi su tvsoap

redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni La trama di #DOMANI, #8luglio - hniyaman : RT @LaMammaN1: - LaMammaN1 : - redazionetvsoap : #DayDreamer #Anticipazioni Dove vuole arrivare la cattivona della soap??? - Mimosa23449636 : Daydreamer le ali del sogno ??????...Anticipazioni del 7 luglio . -