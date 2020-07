Campania, 1 solo positivo su 1344 tamponi (Di martedì 7 luglio 2020) Buone notizie sul fronte dell’epidemia di Covid in Campania. Poco fa l’Unità di Crisi della Regione ha fornito il bollettino dei contagi e ne risulta un solo nuovo positivo nelle ultime 24 ore. Ieri i dati erano allarmanti, con 27 positivi su poco meno di 800 tamponi. Tanto da spingere il governatore De Luca a lanciare l’allarme sul generale rilassamento e sulla necessità dei controlli sui rientri in Italia. Questo il bollettino di oggi:Positivi del giorno: 1 tamponi del giorno: 1.344 Totale positivi: 4.747 Totale tamponi: 294.712 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 432 Guariti del giorno: 2 Totale guariti: 4.089 (di cui 4.088 totalmente guariti e 1 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, ... Leggi su ilnapolista

