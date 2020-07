Bonus sociale, qual è il termine ultimo per presentare la domanda? (Di martedì 7 luglio 2020) L’Arera ha stabilito che non ci saranno altre proroghe per quanto riguarda il Bonus sociale. Fino a quando è possibile ottenere lo sconto sul bollette di luce, gas e acqua? Fonte PixabayIl tempo per il Bonus sociale stringe. L’autorità per l’energia e l’ambiente (Arera) ha reso noto che non ci saranno ulteriori proroghe per quanto concerne la presentazione della domanda per ricevere lo sconto relativo alle bollette di luce, gas e acqua. Già nel periodo di lockdown dovuto al coronavirus ce ne sono state diverse (addirittura 3), ma stavolta non sarà così. Per questo è bene capire come muoversi e sopratutto qual è il termine ultimo per poter ottenere un’agevolazione che per molte famiglie italiane è di vitale importanza in questo periodo di difficoltà. Bonus sociale: termine ... Leggi su chenews

