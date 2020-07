Barcellona-Napoli, niente campo neutro: la decisione dell’UEFA (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – niente più gare in Portogallo, niente più campo neutro. I match restanti degli ottavi di finale di Champions League dovrebbero giocarsi nelle sedi originali. A riportare la notizia in giornata è As, secondo cui ci sarebbero state, alla base di questo dietro-front, delle forti pressioni da parte di alcuni club, nella fattispecie Manchester City e Barcellona. Barcellona-Napoli e Manchester City-Real Madrid quindi, così come Juventus-Lione e Bayern Monaco-Chelsea, non si giocheranno più in terra lusitana ma negli stadi delle rispettive formazioni casalinghe. Una scelta che servirebbe a non dare troppo vantaggio alle squadre ospiti. La decisione, che non è ancora ufficiale, dovrebbe essere confermata direttamente venerdì, nel corso del sorteggio. Resta invece la formula del ... Leggi su anteprima24

La presenza in città di Philippe Coutinho ha scatenato la fantasia dei tifosi. L'ex attaccante dell'Inter e, attualmente, del Bayern Monaco, è arrivato a Napoli ieri sera, pare per trascorrere qualche ...

Quinto posto e Coppa Italia, finalmente un trofeo vinto dopo sei anni di applausi, veleni, sospetti nella rincorsa della Juve. La lunga estate porta il Napoli dinanzi a due appuntamenti: la sfida fino ...

