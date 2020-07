The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è più vicino di quanto pensiamo? (Di lunedì 6 luglio 2020) Sembra che The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 sia più vicino di quanto pensiamo.I doppiatori spagnoli di Zelda e Revali in The Legend of Zelda: Breath of the Wild, e nel suo sequel, hanno rivelato di aver terminato le linee di registrazione per l'atteso gioco.Marc Navarro e Nerea Alfonso hanno partecipato al podcast spagnolo A Coffee with Nintendo (via Gamereactor), ed erano un po' titubanti nel rivelare questi dettagli.Leggi altro... Leggi su eurogamer

