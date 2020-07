Selvaggia Lucarelli torna sul confronto tra il figlio Leon e Salvini: «Dire che è razzista è citare la sua biografia» (Di lunedì 6 luglio 2020) Le immagini hanno fatto il giro dei social network. Anche perché gli account ufficiali della Lega hanno contribuito ripetutamente. Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli, Leon, si era confrontato in maniera piuttosto risoluta, ma sempre civile, con Matteo Salvini che si era recato a Milano per il suo consueto bagno di folla. Il ragazzo aveva messo in correlazione l’esperienza del leader della Lega e del governo di cui ha fatto parte lo scorso anno con il razzismo. Il confronto con Salvini ha portato la polizia a identificare lo stesso Leon, a chiedergli le generalità e a sollevare un polverone mediatico. LEGGI ANCHE > Come i leghisti riescono a insultare anche il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli: «Dire che Salvini è razzista è citare la sua biografia» Oggi, Selvaggia Lucarelli è tornata ... Leggi su giornalettismo

AndreaScanzi : [DIRETTA FACEBOOK] #Salvini fa il fenomeno con un 15enne (figlio di Selvaggia Lucarelli) e la polizia prende le gen… - fanpage : Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli contesta pacificamente #Salvini, fermato dalla polizia. Rapida la replica d… - stanzaselvaggia : Pierluigi Diaco: le sue brutte intenzioni e la maleducazione. Ho scritto questo. - 05Vivaldi : RT @RadioSavana: Milano, il figlio di Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) attacca e insulta Salvini: 'Sei un razzista omofobo'. Poi vien… - AlfaroliMarco : RT @fattoquotidiano: LA FRASE DEL GIORNO Il figlio 15enne di Selvaggia Lucarelli chiama Salvini con il suo nome (“razzista e omofobo”) e vi… -