Quote vincente Serie A 2019-20: chi vincerà lo scudetto? (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo trentacinque giornate la classifica vede la Juventus al comando con 80 punti seguita da Atalanta con 74, Inter 73 e Lazio 72. Nonostante i soli cinque punti nelle ultime cinque partite i bianconeri conservano ancora sei punti di vantaggio quando al termine del campionato mancano solo tre giornate. L’Inter ha fatto più punti dello … InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Quote vincente Serie A 2019-20: chi vincerà lo scudetto? -

Ultime Notizie dalla rete : Quote vincente

La Sicilia

Sono 123 i precedenti tra le due squadre: 60 vittorie della Juve, 37 pareggi e 26 successi dei blucerchiati. Che hanno perso le ultime 4 partite giocate a Torino in Serie A: la Juve non vince 5 sfide ...Diretta Bologna Lecce streaming video DAZN: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita ... anche se hanno ricevuto un duro colpo da Marassi, dove il Genoa ha vinto il derby ...