Quello che Morricone diede al rock e viceversa (Di lunedì 6 luglio 2020) Sebbene sarà ricordato come uno dei grandi compositori di sempre, non vi è alcun dubbio che Ennio Morricone abbia lasciato una grande eredità anche nel rock. Il tema dei titoli di testa de “Il buono, il brutto e il cattivo” è stato usato come intro dei concerti da un gran numero di band; i primi furono i Clash nel “Sandinista! Tour” del 1981 e successivamente “L’estasi dell’oro”, uno dei brani più celebri, è stato per anni l’intro dei live dei Ramones e dei Metallica. Tra gli ultimi i Green Day con il loro “99 Revolutions Tour” del 2013. Per anni poi Bruce Springsteen ha aperto i suoi concerti sulle note di “Once upon a time in the west”. Leggi su vanityfair

Benji_Mascolo : Ti voglio bene. Non mollare mai.. credo in te ?? fai quello che ti fa stare bene.. impara ad amarti, ma non smettere… - lucianonobili : Il premio Oscar per The Hateful Eight di Tarantino dopo quello alla carriera è stato l’ultimo grande riconoscimento… - ivanscalfarotto : Michele Emiliano e Pippi Mellone - il Sindaco di Nardò vicino a CasaPound, quello che voleva chiudere l’ANPI, quell… - cristianobtweet : Perdonali @DaDaDazzi, non sanno quello che fanno... ?????????? - Ienapiangens : RT @BartNicolotti: Volete che un terzo degli elettori debba rinunciare al rappresentante che avrebbe voluto e farsi andar bene quello impos… -

Ultime Notizie dalla rete : Quello che Azzolina a Palermo, le parole ai docenti: “Grazie per quello che fate, siete i veri eroi del Paese” Orizzonte Scuola Casini: “Mi dispiace per quello che è successo a Ribery. Ci stiamo muovendo per evitare che riaccadano fatti del genere”

La vicenda del furto in casa a Bagno A Ripoli ai danni del fuoriclasse della Fiorentina Franck Ribery è stata presa in esame anche dal primo cittadino Francesco Casini, che si è espresso così: “Mi dis ...

Avanguardia e sperimentazione: storia del Morricone underground

1966: nello stesso anno di Se telefonando, usciva Gruppo Improvvisazione Nuova Consonanza, primo album del gruppo omonimo, fondato a Roma nel 1964 da Franco Evangelisti, punto di riferimento dell'avan ...

La vicenda del furto in casa a Bagno A Ripoli ai danni del fuoriclasse della Fiorentina Franck Ribery è stata presa in esame anche dal primo cittadino Francesco Casini, che si è espresso così: “Mi dis ...1966: nello stesso anno di Se telefonando, usciva Gruppo Improvvisazione Nuova Consonanza, primo album del gruppo omonimo, fondato a Roma nel 1964 da Franco Evangelisti, punto di riferimento dell'avan ...