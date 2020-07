Previsioni meteo 7 Luglio: veloci TEMPORALI e GRANDINE, crollo termico (Di lunedì 6 luglio 2020) Stiamo per assistere ad un peggioramento, favorito dall’ennesimo cedimento di un anticiclone che fatica a proteggere tutta Italia. Un nuovo fronte temporalesco, in discesa dal Nord Europa, si è addossato alle Alpi e si appresta a sfondare sul Nord della Penisola. La perturbazione sarà spinta da forti venti più freschi con temperature di nuovo in brusco calo, addirittura di 10 gradi rispetto alle 24 ore precedenti. Sarà un passaggio frontale rapido, ma molto incisivo soprattutto per quanto concerne il Nord-Est. Dato il divario termico e il modo in cui verrà spodestata l’aria più calda nei bassi strati, il fronte s’intensiicherà nello sfondamento sulle pianure del Nord e potrà causare fenomeni intensi, con venti rafficosi e locali grandinate. L’impulso temporalesco giungerà in modo ... Leggi su meteogiornale

