Morto Giuseppe Rizza, l’ex Juve aveva 33 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Giuseppe Rizza ha perso la sua battaglia dopo aver lottato strenuamente. Il calciatore è Morto nella mattinata di oggi dopo il malore che lo aveva colpito nei giorni scorsi portandolo in coma, da cui era uscito prima di arrendersi nelle ultime ore. Giuseppe aveva 33 anni, una vita passata nel calcio, dove aveva iniziato con la Primavera della Juventus. Poi le maglie di Livorno, Arezzo, Pergocrema. Giocava in Prima Categoria siciliana, nella Rinascita Netina prima che il malore lo stroncasse. Un’emorragia cerebrale lo aveva costretto al ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, ma col passare dei giorni sembrava avesse conquistato piccoli miglioramenti. Si è spento invece nella mattinata di oggi, ad appena 33 anni. Una giornata triste per il calcio italiano. L'articolo Morto Giuseppe ... Leggi su italiasera

