Martina Nasoni in bikini, lato B che fa sognare e sguardo ammaliante: «Tu sei per veri intenditori!» (Di lunedì 6 luglio 2020) Grandi occhi da cerbiatta e un fisico sempre più mozzafiato, stiamo parlando dell’incantevole Martina Nasoni. L’influencer si è concessa qualche giorno di pausa tra le spiagge spettacolari di Forte dei Marmi in Toscana. Gli scatti dei suoi giorni di relax hanno fatto battere più di un cuore. Non ci stupisce che il suo account Instagram vanti quasi 300mila followers. In fondo i suoi scatti sono sempre di una sensualità unica come lei. L’influencer si è fatta conoscere partecipando e vincendo la scorsa edizione del Grande Fratello. La sua simpatia unita a un viso che fa sognare le hanno assicurato la vittoria. Questa esperienza è stata un trampolino di lancio per la sua carriera. Ora Martina è una modella e un’influncer di successo. leggi anche l’articolo —> Carmen Di Pietro sfrenata mostra la ... Leggi su urbanpost

