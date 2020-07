Inter, Conte fa piazza pulita: almeno in 6 andranno via (Di lunedì 6 luglio 2020) Non solo per la sconfitta, ma per una serie di motivi. Pronta una mini-rivoluzione per l'Inter, che vuole migliorare l'organico seguendo le indicazioni di Conte. Leggi su tuttonapoli

Inter : ?? | INTERVISTA 'Non sarà una gara facile, ma seiamo preparati e vogliamo vincere'! Le parole di Antonio Conte all… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Siamo tutti sotto esame e dobbiamo dimostrare di poter essere protagonisti di un progetto vinc… - Inter : ?? | REPORT Nicolò #Barella non sarà a disposizione di Antonio Conte per la gara di oggi contro il Bologna a causa… - IgorSibigor : @Inter Si rompono anche quelli delle altre squadre, la Lazio è messa peggio di noi per esempio,era ampiamente previ… - _DAGOSPIA_ : REPULISTI INTER – CONTE SBROCCA DOPO LA SCONFITTA CON IL BOLOGNA E SI PREPARA A FARE PIAZZA PULITA… -