Genoa-Napoli, due titolari azzurri salteranno la gara per squalifica (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Numerosi i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo a seguito del 30esimo turno del campionato di Serie A. Tra questi figurano anche due calciatori del Napoli: trattasi di Koulibaly e Demme. Entrambi sono stati ammoniti contro la Roma ed essendo diffidati salteranno la trasferta genovese, in programma mercoledì 8 luglio. L'articolo Genoa-Napoli, due titolari azzurri salteranno la gara per squalifica proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Giudice Sportivo, una giornata di squalifica a Demme e Koul… - news24_napoli : UFFICIALE – Giudice Sportivo, 2 giocatori del Napoli squalificati… - napolista : Allan torna in gruppo: recuperato per la partita col Genoa Il centrocampista ha svolto tutto l'allenamento con il r… - buoncalcio : Giudice Sportivo, #Demme e #Koulibaly saltano il #Genoa. Due giornate per #Soriano -