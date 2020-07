Ermal Meta: rinviate al 2021 tutte le date del live (Di lunedì 6 luglio 2020) Ermal Meta ha deciso di rinviare al prossimo anno gli appuntamenti musicali con il suo grande esercito di lupi. Dopo l’annuncio del nuovo album posticipato, arriva anche quello del tour, ecco le nuove date Ermal Meta annuncia un ulteriore posticipo del live Tour 2020. Inizialmente infatti, l’artista aveva annunciato le tappe ad inizio 2021, a causa dell’emergenza Covid-19 arriva la scelta di un nuovo rinvio a dicembre 2021. L’emergenza sanitaria aveva già costretto l’artista a rinviare l’uscita del suo nuovo album. L’ultimo ed inedito progetto, previsto per il 2020, è poi stato rimandato alla prossima primavera. Stessa sorte ha toccato anche la date live che sono slittate a dicembre 2021. I fan del cantante dovranno ancora aspettare prima di poter gustare dal vivo il vasto repertorio di Ermal Meta. Dopo lo stop del 2018, è ... Leggi su zon

RadioItalia : A Radio Italia è l'ora di Ermal Meta! @MetaErmal #radioitaliaora #ilovemyradio - RadioItalia : Ascolta l'ora di Ermal Meta a questo link - Cateman279 : RT @ultrasmetamoro: Ermal Meta e la vulnerabilità autobiografica ?? Usare il proprio dolore per raccontare una storia, per creare un inno al… - Laufan845 : RT @duecuoriallora: Anche oggi Meta Ermal voce della verità e del popolo: - loredana_a7x : RT @ultrasmetamoro: Ermal Meta e la vulnerabilità autobiografica ?? Usare il proprio dolore per raccontare una storia, per creare un inno al… -

Ultime Notizie dalla rete : Ermal Meta Tanto amore per Ermal Meta: abbraccio social dei fan Spettakolo.it È morto Ennio Morricone, il cinema piange il maestro delle colonne sonore

È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italian ...

Ermal Meta: riprogrammate a dicembre 2021 le date nei palasport italiani

A causa della gestione dell’emergenza Covid-19, che ha costretto l’Artista a rinviare l’uscita del suo nuovo album, in un primo momento previsto per il 2020 e ora posticipato nel periodo primaverile d ...

È morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta il premio Oscar Ennio Morricone. Il grande musicista e compositore, autore delle colonne sonore più belle del cinema italian ...A causa della gestione dell’emergenza Covid-19, che ha costretto l’Artista a rinviare l’uscita del suo nuovo album, in un primo momento previsto per il 2020 e ora posticipato nel periodo primaverile d ...