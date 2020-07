Covid, Crisanti: «Sarà un autunno caldo. Dobbiamo scongiurare i contagi di rientro» (Di lunedì 6 luglio 2020) Abbiamo intervistato il docente di Microbiologia a Padova Andrea Crisanti: «mi preoccupa che si parli a vanvera, dicendo che il virus non c’è più». Leggi su ecodibergamo

Ultime Notizie dalla rete : Covid Crisanti

Il Messaggero

Dopo il caso del manager vicentino che ha rifiutato l’isolamento fiduciario, dando luogo ad un nuovo focolaio di coronavirus in Veneto, si fa strada l’ipotesi di un Tso (Trattamento sanitario obbligat ...Tutti i contagi e i dati in tempo reale nella giornata di lunedì 6 luglio per quanto concerne l’allarme coronavirus. Proseguono le difficoltà per i numerosi paesi del Sud America che stanno lottando i ...