Coronavirus, semestre nero anche per le vendite di auto usate online: -17% (Di lunedì 6 luglio 2020) Pur se in maniera minore rispetto al mercato del nuovo, che nei primi sei mesi dell’anno ha perso il 46% delle immatricolazioni, anche quello dell’usato online non ha certo brillato. Dopo il fuoco di paglia di gennaio (+2,3%) e febbraio (+4,7%), è arrivata la scure del lockdown da Covid 19. E ha colpito duro: il bilancio del primo semestre per le compravendite sul web di vetture usate svela un ridimensionamento del 17%, rispetto allo stesso periodo del 2019. Dato pesante, che fa il paio con quello relativo agli stock online (-15,1%), anche questi colpiti dal mancato approvvigionamento per la chiusura dei concessionari. In particolare, secondo i ati dell’Osservatorio Brumbrum, è stato il secondo trimestre a far registrare la battuta d’arresto più pesante: -24%, per colpa anche del record negativo di aprile (-52,8%), dopo un marzo comunque ... Leggi su ilfattoquotidiano

Nuovo record per l’equity crowdfunding in Italia, che raccoglie 39 mln euro nel primo semestre 2020

Nel primo semestre 2020, l’equity crowdfunding in Italia ha raccolto 39 milioni di euro (+40% rispetto allo stesso periodo del 2019 e superiore anche all’intera raccolta del settore nel 2018), tramit ...

