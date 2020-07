Can Yaman, fisico scolpito e sensuale: foto hot (Di lunedì 6 luglio 2020) E’ l’attore del momento: tutte le fan innamorate di lui. Stiamo parlando di Can Yaman, il nuovo sex simbolo già conosciuto dal pubblico perché aveva interpretato Ferit Aslan di Bitter Sweet, ma letteralmente esploso con la soap “DayDreamer – Le ali del sogno”. E le sue foto hot con in primo piano il suo fisico pazzesco hanno già fatto il giro del web raccogliendo “seguaci”, soprattutto del pubblico femminile, ovunqueArticolo completo: Can Yaman, fisico scolpito e sensuale: foto hot dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

LaStampa : Gran successo per la soap di Canale 5 “Daydreamer” ambientata a Istanbul, il merito è dell’attore. - nadacherk : RT @unaparolina: Fascino ribelle o sbarbatello? #DayDreamer #CanYaman - love60378452 : RT @abbracciamijoel: Fermi tutti Can Yaman che parla in italiano e ancora più affascinante rendiamoci conto che parla da dio in italiano.#D… - SimoneT77326017 : RT @Le_Yamanine: ??Ed ecco la luce che illumina il mondo @canyaman1989 ?????? unico e solo #ÖzgurAtasoy #BayYanlis @CanYamaninfo @FARKTRGT @Gol… - myonlylovecan : RT @Le_Yamanine: Noi ovviamente sosteniamo @FARKTRGT in tutto e x tutto?????????? #BayYanlis @canyaman1989 @ozgecangurel @GoldYapim @FOXTurkiye… -