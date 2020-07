Camorra, operazione antidroga tra Napoli e Caserta: 17 arresti. A capo il figlio di un boss dei Casalesi (Di lunedì 6 luglio 2020) Un’organizzazione criminale con a capo il figlio di un detenuto al 41 bis, attiva tra Napoli e Caserta per lo spaccio di droga: le indagini dei carabinieri di Casal di Principe, coordinate dalla Dda di Napoli, hanno portato all’esecuzione di 17 arresti e un divieto di dimora. Il traffico di stupefacenti, secondo gli inquirenti, serviva ad agevolare il clan dei Casalesi, in particolare la fazione Schiavone, avvalendosi della sua forza d’intimidazione. Le indagini, avviate nel 2015, hanno portato alla luce una “stabile organizzazione criminale”, dotata di “mezzi, risorse finanziarie e un’accurata suddivisione in ruoli”, con un’ampia e ramificata diffusione delle attività illecite in diverse zone della Campania. Alla guida c’era Francesco Caterino, 31 anni, figlio di Giuseppe, detto “peppinotto”, boss della ... Leggi su ilfattoquotidiano

