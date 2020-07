Camera: bilancio 2020, emergenza Covid ‘costata’ 2, 5 mln euro (Di lunedì 6 luglio 2020) Roma, 6 lug. (Adnkronos) – L’emergenza Covid è ‘costata’ alla Camera dei deputati due milioni e mezzo di euro. E’ quanto emerge dal progetto di bilancio per l’anno finanziario 2020 che approderà in aula il prossimo 13 luglio. Due le voci: è stato incrementato di 800mila euro -rispetto a quanto era stato previsto a dicembre prima dell’emergenza Coronavirus- il capitolo ‘Prodotti farmaceutici e sanitari’ e di 1,7 milioni quello dei ‘Servizi medico-sanitari’. L'articolo Camera: bilancio 2020, emergenza Covid ‘costata’ 2, 5 mln euro proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

StefanoFassina : Piccola bella notizia da Commissione Bilancio Camera: approvato nostro emendamento a Decreto Bilancio per immediato… - ItaliaViva : Una bella notizia per le strutture sportive di base ci arriva dalla Commissione Bilancio della Camera dove è stato… - matteosalvinimi : Evviva! Approvata in Commissione Bilancio alla Camera la proposta della Lega per dare un riconoscimento economico v… - stemomt : RT @ScuoleBruni: In Commissione Bilancio alla Camera è stato approvato l’emendamento che incrementa le risorse per i servizi educativi e le… - ScuoleBruni : In Commissione Bilancio alla Camera è stato approvato l’emendamento che incrementa le risorse per i servizi educati… -

Ultime Notizie dalla rete : Camera bilancio Camera: bilancio 2020, emergenza Covid 'costata' 2, 5 mln euro Il Denaro Dl rilancio, 'buco' da 100 milioni: verso rinvio in Commissione

Misure per il Mezzogiorno a rischio copertura nel decreto rilancio, da stamattina in discussione alla Camera. A quanto si apprende da fonti parlamentari dell'opposizione, il dl potrebbe, proprio per v ...

Camera: in previsione bilancio 2,5 milioni per spese sanitarie emergenza Covid

È quanto emerge dalla lettura del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2020 che, ovviamente tiene conto anche delle spese dovute all’emergenza sanitaria ed alla ...

Misure per il Mezzogiorno a rischio copertura nel decreto rilancio, da stamattina in discussione alla Camera. A quanto si apprende da fonti parlamentari dell'opposizione, il dl potrebbe, proprio per v ...È quanto emerge dalla lettura del Progetto di bilancio della Camera dei deputati per l’anno finanziario 2020 che, ovviamente tiene conto anche delle spese dovute all’emergenza sanitaria ed alla ...