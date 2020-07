Butta bidoni di rifiuti pericolosi in strada: maxi multa (e ora dovrà ripulire l'area) (Di lunedì 6 luglio 2020) "Gli incivili non hanno scampo", dice il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano. L'uomo è stato seguito a... Leggi su today

Sesto, uomo butta bidoni di rifiuti pericolosi in strada: maxi multa (e dovrà ripulire l'area)

Lotta agli incivili a Sesto San Giovanni. L'ultimo a cadere nella rete della polizia locale, stando a quanto raccontato dal sindaco Roberto Di Stefano sul proprio profilo Facebook, è stato un uomo che ...

“Ceneri del defunto buttate tra i rifiuti?”: il sindaco chiede un’inchiesta giudiziaria

MONTEBELLUNA – Di recente al cimitero di Montebelluna qualcuno ha gettato le ceneri di un defunto non nella fossa comune come richiesto dalla famiglie ma nel bidone della spazzatura, davanti ai congiu ...

