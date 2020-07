Bonus auto, arriva il maxi sconto fino a 10mila euro. Ma occhio ai paletti (Di lunedì 6 luglio 2020) Approvato l'emendamento che regola gli incentivi per rilanciare il settore dell'automotive. fino a 4mila euro di sconto per... Leggi su today

dellorco85 : Se venisse confermato l'aumento dell'ecobonus, in alcune zone dove ci sono anche bonus locali (cumulabili con incen… - Today_it : Bonus auto, arriva il maxi sconto fino a 10mila euro. Ma occhio ai paletti - peppesava : RT @Ragusanews: Rottamazione auto e bonus di 4 mila euro, cosa c'è da sapere - Ragusanews : Rottamazione auto e bonus di 4 mila euro, cosa c'è da sapere - AMINAnoleggio : RT @vaielettrico: SALE a 10MILA EURO IL BONUS PER L'AUTO ELETTRICA-Entro pochi giorni l'approvazione definitiva?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus auto

Arrivano fino a 3.500 euro gli incentivi per chi acquista un'auto euro 6 e ne rottama uno vecchio. È stata la commissione Bilancio della Camera ad approvare un emendamento del Pd al decreto Rilancio, ...L’App Io, l’applicazione dei servizi pubblici, lanciata ad aprile scorso, è stata scaricata sul cellulare da oltre 1 milione di persone. Lo fa sapere in una nota il ministero per l’Innovazione. «È il ...