Attivista Lgbtq+ e avvocata per i diritti civili: chi è Cathy La Torre e perché vuole diventare sindaca di Bologna (Di lunedì 6 luglio 2020) Dai braccianti agricoli agli omosessuali, dalle donne vittime di violenza ai rider. Cathy La Torre, avvocata e Attivista per i diritti umani, da anni punto di riferimento per la comunità Lgbtq+, ha deciso di scendere in campo per ripartire «dagli invisibili». Se ci saranno le condizioni, si candiderà a sindaca di Bologna, città che l’ha adottata (qui ha studiato Giurisprudenza) per il centro-sinistra. Punto di riferimento per la comunità Lgbtq+ Siciliana (nata a Trapani), per metà italiana e per metà americana, ha 39 anni, ha partecipato al suo primo Pride nel 1998, è stata vicepresidente del Movimento Identità Trans e nel 2013 ha fondato GayLex, la rete degli avvocati e attivisti contro l’omotransfobia. Nel 2010 è stata eletta coordinatrice, nella provincia di Bologna, di Sinistra Ecologia e ... Leggi su open.online

Calvin Klein, Jari Jones nuova testimonial: oversize e transgender

E’ di colore, transgender, e oversize. Si chiama Jari Jones ha 29 anni ed e’ la nuova cover girl della campagna Pride 2020 di Calvin Klein. La sua immagine padroneggia nel cuore di Manhattan su un car ...

