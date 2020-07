Assocalciatori: “Sugli orari delle partite manca l’accordo con le televisioni” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il vice presidente Associazione calciatori Umberto Calcagno è intervenuto in diretta a radio Punto Nuovo parlando del tema degli orari delle partite e non solo Su Juwara? “Una cosa magnifica, il messaggio più bello e giusto che lo sport può dare sull’accoglienza” Sugli orari delle partite? “Il vero problema che sembra non essere risolvibile è quello di 2 ore ed un quarto tra una partita e l’altra. manca l’accordo con le televisioni, ma sicuramente col buon senso si può risolvere tutto. La nostra richiesta è evitare le ore più calde, non vorrei che questo spostamento possa anticipare di molto il primo orario, ma mi riesce facile immaginare che tutto possa essere risolto entro il prossimo weekend. Tutti lavoriamo per far continuare al meglio la ripartenza, si sta risolvendo tutto man mano, non penso ci ... Leggi su ilnapolista

