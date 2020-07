Allegri: “Pronto a tornare per un progetto vincente” (Di lunedì 6 luglio 2020) Massimiliano Allegri dopo la conclusione del suo contratto con la Juve al 30 giugno è pronto a iniziare una nuova avventura dopo aver sollevato 5 trofei in undici anni. "Non mi interessa davvero dove - dice Allegri - Sto cercando un club con cui condividere un progetto e che abbia l'ambizione di competere per vincere".Poi aggiunge: "mi sono goduto la famiglia e la mia città, Livorno, con gli amici di una vita. Ho caricato le batterie". A mmette di essere pronto a guidare una squadra della Liga e svela di essere stato vicino al Real Madrid dopo il primo addio di Zidane: "Due anni fa ci fu un contatto ma non accadde nulla perché avevo un contratto con la Juve. Avevo un forte impegno morale nei confronti del club e della sua gente".E a proposito della Juve, Allegri si dice sicuro che il dominio dei bianconeri continuerà ancora a lungo: "È una squadra ... Leggi su ilfogliettone

