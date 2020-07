Aeroporto di Crotone, i cittadini a TPI: “Siamo isolati e il governo non mantiene le promesse” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Siamo messi peggio dell’ultima provincia di un’isola, il paradosso è che siamo sulla terraferma”. I cittadini di Crotone ormai da quattro anni chiedono che l’Aeroporto della città calabrese sia considerato alla stregua di quello di un’isola, con voli regolari che colleghino lo scalo a importanti città italiane come Roma, Venezia e Torino. Ad aggravare la situazione, negli ultimi mesi, è arrivata l’emergenza Coronavirus, con la sospensione e poi la riduzione dei voli da parte di Ryanair, l’unica compagnia che allo stato attuale serve l’Aeroporto. “L’estate che arriva per i nostri tanti emigrati sarà un dramma: o non scenderanno o scenderanno in auto, andando a intasare la Statale 106, chiamata strada della morte perché si verificano di continuo incidenti”, denuncia a TPI ... Leggi su tpi

