Samuel Peron, svolta nella storia d’amore con Tania Bambaci: l’annuncio (Di domenica 5 luglio 2020) Il rapporto sentimentale tra Samuel Peron e la fidanzata Tania Bambaci sta per prendere una piega radicale. Il ballerino, intervistato da DiPiù, ha annunciato di voler consolidare la relazione con la modella con il passo più importante: “Ora è come se avessimo un nuovo rapporto. E adesso vogliamo consacrarlo“. Nozze in vista per Samuel Peron e Tania Bambaci Lui è un pilastro del programma di Rai1 Ballando con le stelle, uno dei ballerini veterani presenti sin dalla prima edizione. Lei è una modella, Miss Mondo Italia nel 2011. Insieme formano una coppia affiatatissima e pronta a suggellare il loro amore con il passo decisivo: Samuel Peron e Tania Bambaci convoleranno presto a nozze. Non è stata fissata ancora una data, ma la cerimonia avverrà nell’estate del 2021, come ha dichiarato il ballerino in un’intervista ... Leggi su thesocialpost

