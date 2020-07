Sabato sera tra rave e assembramenti: sventati due party con centinaia di persone ad Asti e Ferrara (Di domenica 5 luglio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaAd Asti, in Piemonte, si sono trovati in 400 per una “festa” in un’area boschiva, a Ferrara invece il rave party è stato sventato quando era ancora in via di organizzazione, ma non sono mancati comunque assembramenti sui lidi dove erano circa in 600, in violazione delle regole anti-Covid. Il rave party di Asti è stato interrotto questa mattina lungo il fiume Tanaro, in località Tanarella. Gli agenti hanno controllato i circa 400 partecipanti. La festa era iniziata ieri sera ed è andata avanti fino alla mattina. Secondo quanto riportano alcuni media, che citano testimonianze di residenti, non sarebbe la prima volta che nella zona viene organizzata una festa: già lo scorso fine settimana era stata segnalata musica ad alto volume per tutta la notte. Mentre a Ferrara le forze ... Leggi su open.online

