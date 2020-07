Riapertura 14 Settembre, il Grande Problema è La Mancanza di Tempo (Di domenica 5 luglio 2020) Il Fatto Quotidiano ha svolto un’indagine per analizzare le difficoltà che stanno affrontando gli istituti di tutta Italia, che si stanno preparando alla Riapertura del 14 Settembre. I dati raccolti hanno permesso di far luce su un contesto variegato. Ogni città si sta predisponendo a risolvere certe situazioni entro il 14 Settembre. Ad esempio, Torino pensa di chiedere spazi in prestito agli atenei, Palermo invece sta cercando edifici agibili che serviranno le periferie. Il Grande Problema, oltre agli spazi, è la Mancanza di Tempo. Altre questioni importanti, che preoccupano città come Napoli e Bologna, sono la Mancanza di personale scolastico e il trasporto pubblico. In conclusione, per tutti il 14 Settembre sembra troppo vicino per riuscire a programmare adeguatamente ogni cosa. Leggi su youreduaction

AzzolinaLucia : Ieri sera a In Onda, su La7, ho spiegato il lavoro che stiamo facendo per la riapertura di settembre, ho risposto a… - AzzolinaLucia : Nella mia intervista al Messaggero ho risposto ad alcune domande sulla riapertura a settembre. Domande che anche mo… - MIsocialTW : Le date di riapertura, più spazi per la scuola, priorità all’infanzia, agli alunni con disabilità, formazione del p… - EttaLisetta : RT @Don_Q_: Linee guida del ministero per i presidi per la riapertura delle scuole a settembre. #Azzolina - Nury07833353 : RT @AzzolinaLucia: Ieri sera a In Onda, su La7, ho spiegato il lavoro che stiamo facendo per la riapertura di settembre, ho risposto alle d… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura Settembre Cosa si dice sulla riapertura della scuola Il Post Scuola, Ascani: rapporto con Sanit cardine per riapertura

Roma, 5 lug. (askanews) - "Il rapporto organico fra scuola e sanit, come ribadito anche questa mattina dal Ministro della Salute Roberto Speranza, uno dei cardini su cui si basa la riapertura a settem ...

Rientro a settembre, Ascani: test sierologici su docenti e Ata, molecolari su studenti

“Il rapporto organico fra scuola e sanità, come ribadito anche questa mattina dal ministro della Salute Roberto Speranza, è uno dei cardini su cui si basa la riapertura a settembre”. Lo ha detto sul F ...

Roma, 5 lug. (askanews) - "Il rapporto organico fra scuola e sanit, come ribadito anche questa mattina dal Ministro della Salute Roberto Speranza, uno dei cardini su cui si basa la riapertura a settem ...“Il rapporto organico fra scuola e sanità, come ribadito anche questa mattina dal ministro della Salute Roberto Speranza, è uno dei cardini su cui si basa la riapertura a settembre”. Lo ha detto sul F ...