Napoli-Roma 0-0 all’intervallo: occasione sprecata da Arkadiusz Milik e José Callejon (Di domenica 5 luglio 2020) Il Napoli ospita la Roma al San Paolo per una sfida dal sapore europeo. Entrambe le formazioni hanno ripreso il campionato per andare a caccia del quarto posto occupato dall’Atalanta, ma entrambe sono reduci da una sconfitta. Gennaro Gattuso conferma Lorenzo Insigne dal primo minuto, insieme ad Arkadiusz Milik e José Callejon. Il polacco sembra impensierire molto Pau Lopez, pressato troppo nei rilanci. Tra le fila azzurre si distingue bene anche Fabian Ruiz, che al 12′ si crea un’ottima occasione a tu per tu col portiere avversario, fallendo. La Roma si affaccia dalle parti di Alex Meret solo al 23′, con una botta da fuori di Lorenzo Pellegrini, deviata in calcio d’angolo. I giallorossi perdono Chris Smalling per infortunio e poco dopo rischiano di subire goal: Mario Rui disegna un cross perfetto per la testa di Arkadiusz Milik, che colpisce la ... Leggi su calciomercato.napoli

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Roma Napoli-Roma 2-1: Gattuso aggancia Fonseca Corriere dello Sport Il Tiziano di Troina diventa un caso: una patacca da 50mila € o un affare senza precedenti?

Continua la polemica sul "ritratto di Paolo III Farnese" acquistato dal comune ennese. Per Sgarbi è un falso. Il sindaco Venezia: «Prezzo simbolico» Troina (Enna) - Una “patacca” da 50mila euro o un a ...

FOTO - La Roma è arrivata in albergo: ecco dove alloggia la truppa di Fonseca

E' il giorno di Napoli-Roma, match valido per il 30° turno di campionato. Gli azzurri, nella gara del San Paolo, proveranno ad agganciare la squadra di Fonseca al quinto posto. Proprio il club giallor ...

Continua la polemica sul "ritratto di Paolo III Farnese" acquistato dal comune ennese. Per Sgarbi è un falso. Il sindaco Venezia: «Prezzo simbolico» Troina (Enna) - Una “patacca” da 50mila euro o un a ...E' il giorno di Napoli-Roma, match valido per il 30° turno di campionato. Gli azzurri, nella gara del San Paolo, proveranno ad agganciare la squadra di Fonseca al quinto posto. Proprio il club giallor ...