Musa Juwara | dall’approdo col barcone al primo gol in A contro l’Inter Con la benedizione di Paola Saulino

Nato in Gambia, Musa Juwara è arrivato in Italia il 10 giugno 2016 approdando con un barcone nelle coste della Sicilia. A 15 anni porta con sé un grande talento, se è vero che nel 2018 il The Guardian lo ha inserito tra i 50 migliori calciatori nati nel 2001. Il 5 luglio 2020 (oggi)

