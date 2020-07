Marijuana in tasca: fermato pusher minorenne (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ieri sera, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno notato in via Monte Nevoso un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa dalla tasca, l’ha consegnata ad alcune persone in cambio di banconote. I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di nove bustine contenenti Marijuana per un peso complessivo di 9 grammi. Il giovane, 17 anni, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e successivamente affidato ai genitori. L'articolo Marijuana in tasca: fermato pusher minorenne proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti del commissariato di Secondigliano hanno notato in via Monte Nevoso un giovane che, dopo aver prelevato qualcosa dall ...

I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 31enne Giuseppe Longo ed il 42enne Fabio Laudani, entrambi catanesi, per detenzione di sostanze stupefacenti ...

