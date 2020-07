La regina Elisabetta non ne può più: non vede l’ora di iniziare l’estate a Balmoral (Di domenica 5 luglio 2020) La regina Elisabetta, 94 anni già compiuti, non ha intenzione di trascorrere tutta l’estate in isolamento a Windsor. Sua Maestà da che mondo è mondo ama trascorrere l’estate in uno dei suoi luoghi preferiti: il castello scozzese di Balmoral. Solo lì The Queen si è sempre sentita più libera, anche durante i primi anni di matrimonio con il principe Filippo. Leggi su vanityfair

NetflixIT : Ci sono il Papa e la Regina Elisabetta in giro per il Vaticano... ma è il corto di Paolo Sorrentino in Homemade, la… - Corriere : Epstein, Ghislaine sul trono della Regina: tremano Andrea e vip - lillydessi : La regina Elisabetta trema: un altro addio alla famiglia reale? - - jessanand : @tweetdiDio Credo solo la regina Elisabetta possa rispondere a questa domanda... - namuplanet : parlo come la Regina Elisabetta? ho sentito tutto magic english quando avevo 6 anni un po' me ne intendo -