Highlights e gol Brescia-Verona 2-0, Serie A 2019/2020 (VIDEO) (Di domenica 5 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Brescia-Verona 2-0, match valido per la trentesima giornata di Serie A 2019/2020. Primo tempo privo di gol e, in generale, di grandi occasioni. Da segnalare solamente la traversa colpita da Torregrossa al 16′. La gara si sblocca invece nella ripresa, al 52′, grazie ad Andrea Papetti, difensore che pochi giorni fa ha compiuto 18 anni e che sul calcio d’angolo battuto da Tonali trova il colpo di testa vincente. Nel finale il Brescia trova il raddoppio con Alfredo Donnarumma, che in contropiede non lascia scampo a Silvestri e incrementa il vantaggio per i suoi. In alto il VIDEO delle azioni salienti della sfida. Leggi su sportface

