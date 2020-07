Commisso: «La Fiorentina non molla. Sull’infortunio di Ribery…» (Di domenica 5 luglio 2020) Rocco Commisso ha commentato la vittoria ottenuta a discapito del Parma: le parole del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha commentato il successo conquistato contro il Parma. «È stata una partita molto combattuta, nessuno voleva mollare. I ragazzi hanno lottato dal primo all’ultimo minuto contro un avversario di tutto rispetto. È una vittoria preziosissima che ci mancava da troppo tempo, ma che lo staff, il mister, i ragazzi e tutto il Popolo Viola meritavano. Questa partita dimostra la compattezza e l’unione del nostro gruppo. Le uniche note negative sono gli infortuni di Benassi e Ribéry, speriamo non sia nulla di grave. Ora pensiamo subito alla partita contro il Cagliari di mercoledì. All’andata fu una delle nostre peggiori prestazioni, ora mi auguro un atteggiamento completamente ... Leggi su calcionews24

Giuseppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Parma. PRESTAZIONE – «Ero a telefono poco fa con il presidente. Ha fatto i complim ...Beppe Iachini non vive un momento facile. La Fiorentina ha una partita molto delicata stasera a Parma (ore 19,30) in cui deve fare risultato. Anche per cancellare l’inspiegabile crollo contro il Sassu ...