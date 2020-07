Bologna, Mihajlovic: «Contro l’Inter vittoria di carattere e convinzione» (Di domenica 5 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match Contro l’Inter Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match Contro l’Inter. Queste le parole dell’allenatore dei rossoblu. ANALISI MATCH – «I primi venti minuti abbiamo fatto schifo, non abbiamo fatto due passaggi di fila. Eravamo tutti un po’ impauriti, poi per fortuna siamo rimasti sull’1-0, abbiamo avuto un’occasione sprecata con Orsolini ma per quello che avevamo fatto sarebbe stato ingiusto diversamente. Poi negli spogliatoi ne abbiamo parlato e abbiamo dato certezze e coraggio ai ragazzi e magari quando non avevamo più niente da perdere siamo usciti fuori. Non è facile giocare in dieci e in inferiorità di risultato Contro l’Inter. vittoria di carattere e ... Leggi su calcionews24

SkySport : Mihajlovic chiama Zenga: intervista doppia tutta da ridere Siparietto tra due vecchi amici al termine di Bologna-Ca… - Mirko799 : RT @_Bitw_10: Inter - Bologna 1-2, Mihajlovic picchietta il suo cazzo zingaro in testa a Conte fidatevi - fCava23 : RT @_Bitw_10: Inter - Bologna 1-2, Mihajlovic picchietta il suo cazzo zingaro in testa a Conte fidatevi - andreafabris96 : ???? #Bologna, Sinisa #Mihajlovic ????: 'È una vittoria di carattere che ci dà speranze per l'Europa.' ??? #SerieA ????… - Antiebbasta : RT @_Bitw_10: Inter - Bologna 1-2, Mihajlovic picchietta il suo cazzo zingaro in testa a Conte fidatevi -