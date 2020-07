Anticipazioni Una Vita sabato 11 luglio 2020 (Di domenica 5 luglio 2020) sabato 11 luglio 2020 (puntata serale, su Rete 4) – La rabbia del Dominguez: il padre di Cinta riceve unha notizia che lo destabilizza. Ebbene il direttore dell’Accademia dove è iscritta sua figlia vuole cacciarla dall’Istituto a seguito del suo arresto perchè andrebbe a disonorare la sua facoltà. Ovviamente l’uomo ci resta molto male e ammette di non aver mai immaginato che sua figlia avrebbe potuto fargli una cosa del genere. Cinta vorrebbe recuperare ma si rende conto che l’unico modo è quello di allontanarsi dai suoi genitori. L’occasione arriva grazie ad un uomo che si offre di farle da agente per trovare nuovi locali dove esibirsi. Intanto ad Acacias 38 ritorna Genoveva, ma la donna non è da sola, è accompagnata da un misterioso uomo di nome Alfredo Bryce che pare essere suo marito. L'articolo ... Leggi su anticipazioni

