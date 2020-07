Violenta tromba d’aria marina devastato tutto: le impressionanti immagini (Di sabato 4 luglio 2020) Una tromba d'aria si è abbattuta sulla spiaggia di Sperlonga nella mattinata di oggi – sabato 4 luglio – danneggiando anche lo stabilimento balneare Oasi, con lettini e ombrelloni che sono stati lanciati in aria dalla forza del vortice. #VIDEO ALLA FINE DELL'ARTICOLO La tromba d'aria è stata ben visibile da tutta la costa tra Sperlonga e Gaeta, creando apprensione tra i cittadini che hanno visto avvicinarsi alla spiaggia la spirale senza che questa perdesse d'intensità. Alla fine per fortuna si contano solo i danni alle cose e la città è stata risparmiata. La tromba d'aria è arrivata accompagnata da un violento temporale che ha spazzato tutta la zona per oltre un'ora con pioggia e grandine: decine le foto e i filmati che lo testimoniano pubblicati sui social network. Allerta meteo: venti forti e temporali Ieri il ... Leggi su howtodofor

