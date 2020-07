VIDEO | Juventus 2-1 Torino: la rete di Belotti che accorcia le distanze per i granata (Di sabato 4 luglio 2020) Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Leggi su 90min

juventusfc : Il report delle parole del Mister ?? - beinsports_FR : [???VIDEO - ??BUT] ???? #Juventus ?? Cristianooo Rooonaldoooo !!!!! ?????? ???? Quelle frappe !! ?? - DiMarzio : #Juventus, le prime immagini di #Arthur a Torino. VIDEO - FutbolitoHD_Ofi : @ESPNColombia Paulo Dybala Gol | Juventus Vs Torino - FutbolitoHD_Ofi : @SC_ESPN Paulo Dybala Gol | Juventus Vs Torino -