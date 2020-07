‘Trono over’: Veronica Ursida e Giovanni Longobardi, altro che crisi! Eccoli finalmente insieme e innamorati (Video) (Di sabato 4 luglio 2020) È scoppiato l’amore tra due dei più discussi protagonisti dell’ultima stagione del Trono Over di Uomini e Donne: stiamo parlando di Giovanni Longobardi e Veronica Ursida che dopo alti e bassi, flirt appassionati e profonde crisi sembrano abbiano finalmente trovato il loro equilibrio. Tra la wedding planner romana e il calciatore campano dopo un lungo corteggiamento dominato da alti e bassi e messo in stand-by nel periodo di lockdown – in cui Valeria ha rivelato di essersi sentita con un altro uomo-, è iniziata poco tempo fa una frequentazione all’interno del programma e proseguita al di fuori delle telecamere. La coppia è subito sembrata molto affiatata, anche se non sono mancate indiscrezioni su un’ipotetica crisi tra i due. È stato infatti lo stesso Giovanni a pubblicare qualche giorno fa delle Instagram Stories in cui ... Leggi su isaechia

