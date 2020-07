Tornano i contagi da coronavirus in Veneto, Zaia: "Tso o carcere per gli irresponsabili" (Di sabato 4 luglio 2020) “C’è poco da fare: con qualcuno la soluzione non può che essere il Trattamento sanitario obbligatorio, il Tso. E bisogna inasprire le pene. Non sono un giurista, ma di fronte alla scelta deliberata di mettere a repentaglio in maniera molto seria la salute, anzi, la vita di altre persone, io sono per il carcere”. Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, in un’intervista al Corriere della Sera in merito al caso del manager vicentino infetto che non si è messo in quarantena e ha rifiutato il ricovero.“Io credo che sia il governo a dover fare qualcosa. Primo, comportamenti di questo tipo devono avere rilevanza penale. Secondo, le multe devono essere esemplari”, sostiene Zaia. “Lunedì farò un’ordinanza che serra il più possibile le maglie dell’isolamento fiduciario. Ma il governo deve ... Leggi su huffingtonpost

“C’è poco da fare: con qualcuno la soluzione non può che essere il Trattamento sanitario obbligatorio, il Tso. E bisogna inasprire le pene. Non sono un giurista, ma di fronte alla scelta deliberata di ...

Riecco misure di protezione: assembramenti solo a 30 persone, nei locali al massimo 100. E mascherine raccomandate

BELLINZONA - I contagi risalgono e il Cantone indice una conferenza stampa, una di quelle che erano ormai divenute appuntamenti fissi nei mesi più difficili della pandemia. Presenti Raffaele De Rosa, ...

