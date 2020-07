The Last of Us Parte 2 e la rabbia dei "fan": Laura Bailey svela le minacce di morte ricevute per il ruolo di Abby (Di sabato 4 luglio 2020) The Last of Us Parte 2 è disponibile da qualche settimana su PlayStation 4, dove è stato pubblicato con il plauso generale della critica e di gran Parte dei giocatori. Sfortunatamente, fra chi non ha apprezzato il gioco, esiste un ridottissimo nucleo di persone il cui odio verso l'opera di Naughty Dog trascende la semplice critica al prodotto e colpisce direttamente le persone che ci hanno lavorato.Su Twitter, l'attrice Laura Bailey che, in The Last of Us Parte 2, interpreta la controversa Abby, ha svelato ai suoi follower la quantità assurda di minacce di morte ricevute, per il semplice "crimine" di aver doppiato un personaggio poco apprezzato nel gioco. "Ragazzi. Io cerco di parlare solo di cose positive...però a volte cose del genere sono troppo pesanti da gestire. Ho cancellato alcune parole perché sono spoiler. A Parte questo, vi ringrazio per ... Leggi su eurogamer

Viola_mg : RT @QanonItalia: Segui le famiglie. Christine Maxwell, una delle sorelle di Ghislaine, è sposata con il figlio di Frank Malina... ( continu… - Jezuzkop34 : The last of us mi ha fatto ridere Orizon zero down una delle più grandi martellate sui coglioni Life Is strange son… - Ale_Mosk : RT @infoitscienza: The Last Of Us Part 2 fa cambiare idea a un omofobo. Ecco la bella storia di Juji! - RolexAlex_G : RT @PlayStationIT: E voi cosa ne pensate? State giocando The Last Of Us Parte II? #TLOU #TheLastOfUsParteII - Eurogamer_it : #TheLastOfUsParte2 e la rabbia dei 'fan': Laura Bailey svela le minacce di morte ricevute per il ruolo di Abby. -