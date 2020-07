Scoperta maxi-rete di pedofili in Italia, arresti in 15 regioni: “Abusi raccapriccianti su neonati” (Di sabato 4 luglio 2020) pedofilia in Italia: pedopornografia online, scattano gli arresti in 15 regioni Sono 15 le regioni d’Italia dove sono scattati gli arresti per pedopornografia online. La Polizia Postale ha individuato una rete di pedofili su una nota piattaforma di messaggistica, dove scambiavano materiale pedopornografico: sono oltre 200 gli investigatori del Centro Nazionale di Contrasto alla Pedopornografia Online e del Compartimento Polizia Statale e delle Comunicazioni di Torino che stanno conducendo la più grande operazione di Polizia degli ultimi anni. Finora sono state effettuate 50 perquisizioni e arresti in 15 regioni Italiane per detenzione, diffusione e – in alcuni casi – anche produzione di materiale pedopornografico. Tramite dei veri e propri pedinamenti virtuali, l’attività d’indagine ha permesso di identificare chi si cela dietro i nickname ... Leggi su tpi

Adnkronos : #Germania, scoperta maxi rete di pedofili: oltre 30mila sospettati - ItaliaNotizie24 : Milano, maxi frode fiscale nel riciclo dei rifiuti ferrosi: 14 arrestati e sequestro di beni per 15 milioni di euro - walterwhiteITA : Servizi attivati sul cellulare senza il consenso: scoperta una maxi-truffa - infoitscienza : Servizi attivati sul cellulare senza il consenso: scoperta una maxi-truffa - Asgard_Hydra : Servizi attivati sul cellulare senza il consenso: scoperta una maxi-truffa -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperta maxi Servizi attivati sul cellulare senza il consenso: scoperta una maxi-truffa Wired.it Blitz anti pedopornografia, arresti in 15 regioni. Tra le vittime anche neonati

Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia ... ha consentito di dare una identità certa ai nickname utilizzati in rete dai pedofili, portandoli allo scoperto e fuori dall' anonimato ...

Blitz anti-pedopornografia: sequestrate immagini raccapriccianti, tra le vittime anche neonati

Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. La Polizia Postale ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornog ...

Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia ... ha consentito di dare una identità certa ai nickname utilizzati in rete dai pedofili, portandoli allo scoperto e fuori dall' anonimato ...Maxi operazione contro la pedopornografia in tutta Italia. La Polizia Postale ha individuato una rete di pedofili italiani che su una nota piattaforma di messaggistica scambiavano materiale pedopornog ...