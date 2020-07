Pagelle Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 2-4: voti, tabellino ed ammonizioni (Di sabato 4 luglio 2020) Il Bayern Monaco ha conquistato il secondo trofeo stagionale, superando nettamente il Bayer Leverkusen nella finale della Coppa di Germania, per 4-2. Dopo il successo in Bundesliga, trionfo anche in Dfb Pokal per gli uomini di Hans-Dieter Flick, vittoriosi grazie alle reti di David Alaba, Serge Gnabry e Robert Lewandowski, decisive per neutralizzare la reazione avversaria firmata da Sven Bender e Kai Havertz. tabellino: Bayer Leverkusen: Hradecky 4.5, S. Bender 6.5, L. Bender 6 (dall’81’ Weiser s.v.), Baumgartlinger 5 (dal 46′ Demirbay 5.5),Wendell 5, Tapsoba 5, Aranguiz 5.5, Diaby 6, Amiri 5 (dal 46′ Volland 5.5), Bailey 6 (dal 76′ Bellarabi 5.5), Havertz 6.5. Bayern Monaco: Neuer 6, Pavard 6, Boateng 6.5 (dal 69′ Hernandez 6.5), Alaba 7, Davies 6, Goretzka 6.5, Kimmich 6.5, Muller 6.5 (dall’87’ Alcantara s.v.), Gnabry 7 ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Bayer PAGELLE BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 2-4 voti, tabellino ed ammonizioni Sportface.it Dugarry, frasi shock su Messi: "Griezmann, hai paura di un mezzo autistico?". Poi le scuse

Non sono davvero piaciute, in Francia come nel resto del mondo, le parole utilizzate per parlare di Leo Messi, a proposito del rapporto con il connazionale di Dugarry, Griezmann: "Di cosa dovrebbe ave ...

IL MIGLIORE, Nessun dubbio per i quotidiani: Ribery

All'indomani della gara di campionato tra Lazio e Fiorentina, sui quotidiani sono presenti le pagelle delle due squadre. Nessun dubbio su chi sia stato il miglior in campo per i viola: Franck Ribery, ...

Non sono davvero piaciute, in Francia come nel resto del mondo, le parole utilizzate per parlare di Leo Messi, a proposito del rapporto con il connazionale di Dugarry, Griezmann: "Di cosa dovrebbe ave ...All'indomani della gara di campionato tra Lazio e Fiorentina, sui quotidiani sono presenti le pagelle delle due squadre. Nessun dubbio su chi sia stato il miglior in campo per i viola: Franck Ribery, ...