L’indice di contagio RT sopra 1 in Veneto, Emilia-Romagna e Lazio (Di sabato 4 luglio 2020) L’indice di contagio RT in Veneto è quadruplicato e oggi la regione è quella che ha il coefficiente più alto, seguita da Emilia-Romagna e Lazio, dove è in calo dopo le ultime rilevazioni. “Sebbene le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell’infezione da SARS-CoV2, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti”, si legge nel report di monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss, riferito alla settimana 22-28 giugno, nel quale si sottolinea che “complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 gg (periodo 15/6-28/6) di 4.7 per 100.000 abitanti (in ... Leggi su nextquotidiano

