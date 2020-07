Lazio-Milan, Rebic batte Strakosha: suo il gol del 3-0 (VIDEO) (Di sabato 4 luglio 2020) C’è il gol del 3-0 del Milan contro la Lazio allo Stadio Olimpico. Ante Rebic trova il tris al termine di un’azione prolungata dei rossoneri e sugli sviluppi di un assist di Bonaventura. L’attaccante ex Eintracht si è trovato in posizione regolare a tu per tu con Strakosha battuto con un tiro che si è infilato in rete. Leggi su sportface

acmilan : ?? #LazioMilan ?? Coach Pioli's squad for our trip to the Olimpico ?? Lazio-Milan ?? Ecco i convocati rossoneri per la… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 21h45 #ForzaMilan ???? - acmilan : ?? Iconic Moments at the Olimpico! ? Ecco i migliori cinque gol rossoneri in #LazioMilan ?? Scegli il tuo preferito s… - PuccaBlu : Ragazzi ma non si Twitta sul Lazio -Milan????? Stanno perdendo di brutto!!!! @juventibus - _starshineforju : quando vedi che il milan quando ti ricordi che la juve sta vincendo 3-0 contro giocherà la pro… -