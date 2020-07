La Juve cerca un nuovo centravanti: c'è Dzeko ed è sfida all'Inter. Spunta il parere di Sarri (Di sabato 4 luglio 2020) La Juventus, non è un mistero, è alla ricerca di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Gonzalo Higuain potrebbe lasciare il club bianconero (ha un altro anno di contratto, la Juve vorrebbe lasciarlo andare ma servono 18 milioni per evitare minusvalenze) e Paratici si guarda attorno. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'obiettivo dei bianconeri sarebbe duplice: cedere Higuain per acquistare un centravanti d'esperienza, andando poi a rinforzare il pacchetto offensivo anche con un... Leggi su 90min

E pensare che la Juventus aveva già venduto Paulo Dybala...

Lotta a distanza tra Juve e Lazio, nessuna delle due molla: la squadra bianconera, dall'alto dei 4 punti di vantaggio su i biancocelesti, va a vincere con autorità a Marassi contro il Genoa, inguaiand ...

Aldo Serena: «Quando mi prese l’Inter, papà mi disse: qua c’è sempre la fabbrica che ti aspetta»

L’attaccante di Montebelluna compie sessant’anni. I successi, le delusioni, gli amori. E quella grande lezione di umiltà che gli diede Enzo Bearzot di Roberta Scorranese Aldo Serena, sessant’anni appe ...

