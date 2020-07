Il terribile video di Seattle: un'auto contro la folla di manifestanti travolge due donne | Guarda (Di sabato 4 luglio 2020) Un'auto sulla folla dei manifestanti a Seattle. Il bilancio è di due donne seriamente ferite. L'uomo al volante è al momento sotto la custodia della polizia: si tratta di un 27enne dell'area. La polizia locale non sa ancora se si sia trattato di un attacco mirato. "Non lo sappiamo, questo è al centro dell'indagine", afferma la polizia. Seattle è teatro di proteste contro l'uso eccessivo della forza da parte della polizia e il razzismo da settimane. Nel video choc si vede la macchina partire a folle velocità e travolgere due persone. L'impatto è tremendo e le immagini sono sconvolgenti. Le due donne investite sono ora in ospedale gravemente ferite. Leggi su liberoquotidiano

emergenzavvf : Undici anni fa la terribile esplosione della ferrocisterna a #Viareggio: più di 300 furono i #vigilidelfuoco inter… - Italia_Notizie : Quattro luglio, Trump agli americani: «Colpiti da una terribile piaga dalla Cina, ma torneremo grandi come mai prim… - alexriccio1 : @DarkLadyMouse @vcobianchi lazzaretti? qui le invio un video della terribile dittatura spagnola. lo so non è bello,… - GalaronShitpost : Volevo parlare di FFVII Remake solo una volta finito il gioco, ma sta essendo davvero terribile ed imbarazzante in… - Toccigabriele1 : RT @SimoneAtzori73: Terribile testimonianza video di una frana in una miniera di giada, in Myanmar, dove hanno perso la vita oltre 100 esse… -

Ultime Notizie dalla rete : terribile video 15enne violentata a una festa a Grosseto. Video incastra 3 minorenni L'HuffPost Quattro luglio, Trump agli americani: «Colpiti da una terribile piaga dalla Cina, ma torneremo grandi come mai prima»

Gli auguri del presidente Usa Donald Trump agli americani per la festività del 4 luglio. Il capo della Casa Bianca ricorda le grandi cose raggiunte dal Paese e sottolinea «il nostro Paese sarà più gra ...

Grandinata devastante da Sarsina alla vallata del Borello – I VIDEO

SARSINA. Grandinata devastante nel cuore del pomeriggio nell’area del comune di Sarsina. Il ghiaccio piovuto al cielo ha ...

Gli auguri del presidente Usa Donald Trump agli americani per la festività del 4 luglio. Il capo della Casa Bianca ricorda le grandi cose raggiunte dal Paese e sottolinea «il nostro Paese sarà più gra ...SARSINA. Grandinata devastante nel cuore del pomeriggio nell’area del comune di Sarsina. Il ghiaccio piovuto al cielo ha ...