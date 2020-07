Il focolaio COVID-19 di Predazzo e il cittadino del Kosovo che non ha rispettato la quarantena (Di sabato 4 luglio 2020) L’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss) ha identificato un nuovo focolaio di COVID-19. Risultano positive al tampone otto persone. Il contagio, ha spiegato il direttore del Dipartimento di prevenzione Antonio Ferro, è partito da un cittadino del Kosovo, rimasto lontano dalla casa di Predazzo durante il lockdown, che è rientrato il 17 giugno. Per il suo rientro ha organizzato una festa con i connazionali e tre giorni dopo si è presentato al Pronto soccorso con i sintomi. Le indagini hanno trovato altri sette positivi. L’uomo verrà denunciato per non aver rispettato la quarantena. Il focolaio COVID-19 di Predazzo e il cittadino delKosovo che non ha rispettato la quarantena “L’uomo non ha rispettato l’obbligo di notifica all’ente sanitario locale del suo rientro in Italia e non ha effettuato ... Leggi su nextquotidiano

