Gol Cuadrado Juventus-Torino 2-0, raddoppio bianconero! Video (Di sabato 4 luglio 2020) GOL Cuadrado Juventus Torino – La Juventus raddoppia: a segnare il secondo gol stavolta è Juan Cuadrado. Il colombiano batte Sirigu al termine di un contropiede micidiale condotto da CR7. La Juve raddoppia! Gran gol di Cuadrado, che lascia partire un destro imprendibile per l’estremo difensore granata. Il Video. Gol Cuadrado Juve Torino: raddoppio bianconero! Cuadrado goal for Juventus vs Torino pic.twitter.com/EZIwdVuwrN — SportMargin (@SportMargin) July 4, 2020 Leggi su juvedipendenza

